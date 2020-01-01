В столице Урала вспоминают жертв Холокоста

18:46 | 20.01.2020

Фото: yandex.ru/images

В столице Урала началась Неделя памяти жертв Холокоста. Так, с 20 января по 2 февраля в городе состоится ряд образовательных и культурных мероприятий: выставок, мемориальных вечеров, кинопоказов, спектаклей и семинаров.



Как рассказали в мэрии Екатеринбурга, это ежегодный цикл мероприятий в России, приуроченных к 27 января – Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц силами Красной армии.



Так, в среду, 22 января, в театре балета «Щелкунчик» покажут спектакль «Мальчик в полосатой пижаме» для ветеранов и бывших узников школ лагерей, а также для учеников школ города. А 27 января в Екатеринбургском еврейском общинном центре «Синагога» в 11:00 начнется День памяти жертв Холокоста.



В городской администрации добавили, что на церемонию приглашены руководители Екатеринбурга и Свердловской области. Кроме того, в екатеринбургском Президентском центре Ельцина 30 января в 18:00 откроется выставка «Спасители» – мультимедийный проект, посвященный 209 российским Праведникам народов мира и спасенным ими евреям.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»