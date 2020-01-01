СКР опубликовал фоторобот мужчины, с которым в последний раз видели пропавшую екатеринбурженку



Фоторобот мужчины, с которым в последний раз

видели пропавшую Юлию Григорьеву

Фото: СКР по Свердловской области

Следственный комитет Свердловской области опубликовал фоторобот мужчины, с которым в последний раз видели пропавшую около двух месяцев назад жительницу Екатеринбурга Юлию Григорьеву.По версии следствия, 18 ноября прошлого года около 23:00 женщина подошла к своему дому на улице Дружининской, 5б. Однако она не зашла в подъезд и вышла к дороге, где остановила проезжающую мимо машину. Позднее Юлию видели в закусочной «7 ключей», она приехала на автомобиле Kia Spectra, предположительно, серого цвета под управлением мужчины восточной внешности. Следствие составила фоторобот водителя Kia Spectra с целью установления его личности. После того, как екатеринбурженка покинула закусочную, информации о ее местонахождении не появлялось.Приметы пропавшей: рост 160-165 см, темные волосы до уровня плеч, худощавое телосложение, карие глаза, шрам на животе. На момент исчезновения Юлия была одета в серую кофту, черную вязаную шапку, длинный оранжевый пуховик, синие джинсы, черные кожаные полуботинки. На шее у девушки имелась тонкая золотая цепочка.Следствие призывает всех, кто знает что-либо о возможном местонахождении Юлии Николаевны Григорьевой, и об обстоятельствах ее исчезновения, сообщить информацию по телефонам территориального следственного отдела СКР в Екатеринбурге: +7(922) 162-63-81, 8 (343) 354-08-31, 354-08-02 либо по «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61 или по линии «02». Конфиденциальность гарантируется.Также, если кто-то информацией о личности мужчины, фоторобот которого представлен на фото, данную информацию также необходимо сообщить по указанным телефонам.