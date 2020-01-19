Двое жителей Екатеринбурга получили по три года колонии за организацию незаконной миграции

14:50 | 20.01.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге суд вынес приговор двум местным жителям – Евгению Д. и Фархаду Д., которые признаны виновными в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ). Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Кировского районного суда г. Екатеринбурга, обоим мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в колонии общего режима.



Ранее суд вынес приговор также их сообщнику Денису Р. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.



В период с 2014 по 2018 г. они совершили организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию 320 граждан Социалистической республики Вьетнам. Мигранты прилетали в Россию через московские аэропорты, получая т.н. «деловую» визу.



Члены группы ставили в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области на учет компании в качестве организаций, имеющих право ходатайствовать об оформлении приглашений иностранным гражданам, после чего обращались в УВМ с фиктивными документами, получая оформленные приглашения. За одно оформленное приглашение члены группы получали 150 долларов США. Всего таким способом они заработали чуть более 4-ех миллионов рублей, из них большую часть гражданин Вьетнама, уголовное дело в отношении которого еще находится на рассмотрении в суде.

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