В Екатеринбурге продают отреставрированный волонтерами дом Топоркова



Так дом выглядел до реставрации

В столице Урала на продажу выставили дом псаломщика Топоркова, который находится на улице Чернышевского,6. Здание совсем недавно отреставрировали волонтеры. Об этом рассказал Telegram-канал «АрхиЕкат».– Ребята из «Том Сойер феста» только закончили реставрацию, а теперь судьба здания снова под угрозой. Это напоминает ситуацию с домом на улице Вайнера, 68, в котором после ремонта демонтировали перекрытия и внутренние перегородки, — написал «АрхиЕкат».Собственник повесил объявление о продаже дома прямо возле фасада. Отмечается, что в сделку включат только половину дома и земельного участка, за которые просят 11 миллионов рублей.