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10:00 | 20.01.2020
Фото: сервис «Яндекс.Пробки»
Екатеринбург встал в большие пробки из-за снегопада
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее серьезные заторы находятся на улицах Высоцкого, Сыромолотова, Гурзуфская, Московская, Куйбышева, Серафимы Дерябиной, Восточная, Халтурина, Щербакова, 8 Марта, Машинная, Фурманова и на проспекте Космонавтов. Также водители застряли на отдельных участках проспекта Ленина и улица Малышева. В обе стороны пробки возникли и на Екатеринбургской кольцевой дороге.
Кроме того, в городе произошли несколько ДТП, что только осложняет дорожную ситуацию. Так, машины столкнулись на пересечении улиц Серафимы Дерябиной, Начдива Онуфриева, Вильгельма де Геннина и Объездной дороги, на перекрёстках Репина и Гурзуфской, Ткачей и Машинной.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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