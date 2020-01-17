Екатеринбург встал в большие пробки из-за снегопада

10:00 | 20.01.2020

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Рабочая неделя в столице Урала началась с 8-балльных дорожных пробок. Причина заторов – обрушившийся на Екатеринбург снегопад.



По данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее серьезные заторы находятся на улицах Высоцкого, Сыромолотова, Гурзуфская, Московская, Куйбышева, Серафимы Дерябиной, Восточная, Халтурина, Щербакова, 8 Марта, Машинная, Фурманова и на проспекте Космонавтов. Также водители застряли на отдельных участках проспекта Ленина и улица Малышева. В обе стороны пробки возникли и на Екатеринбургской кольцевой дороге.



Кроме того, в городе произошли несколько ДТП, что только осложняет дорожную ситуацию. Так, машины столкнулись на пересечении улиц Серафимы Дерябиной, Начдива Онуфриева, Вильгельма де Геннина и Объездной дороги, на перекрёстках Репина и Гурзуфской, Ткачей и Машинной.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»