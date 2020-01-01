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18:46 | 17.01.2020

Фото: Отдел государственной рыбоохраны

На севере Свердловской области бывшего полицейского будут судить за ловлю рыбы сетями

В Серовский районный суд поступило уголовное дело по факту коллективной «рыбалки» на севере Свердловской области, когда двое местных жителей выловили сетями более 850 язей. На скамье подсудимых оказались Михаил Г. и бывший заместитель начальника отделения полиции № 20 (с дислокацией в поселке Гари) межмуниципального отдела МВД России «Серовский» Сергей Рычков. Им вменяется ч.3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Рычков и Михаил Г. были задержаны сотрудниками ОП №20 МО МВД России «Серовский» в начале апреля 2019 года на реке Лозьва в Гаринском городском округе. При этом полицейским сначала пришлось погоняться за «рыболовами» – они решили покинуть место лова на болотоходе на базе ЗИЛ-157, направившись в близлежащую деревню.

Напомним, что согласно оперативной сводке рыбоохраны, при задержании и досмотре транспортного средства было обнаружено: язь – 856 особей, лещ – 2 особи, окунь – 4 особи, щука – 8 особей общим весом 920 кг. Сумма ущерба составила 437400 рублей. Так же в транспортном средстве находились запрещённые орудия лова (сети) в количестве 4 штук.

© «Вечерние ведомости»

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