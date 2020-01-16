Свердловский СКР возбудил уголовное дело по факту мошенничества при выполнении госконтрактов

13:37 | 17.01.2020

Фото: МК-Урал

Сотрудники СУ СК по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении руководства Кленовского сельского поселения, которое возглавляет Александр Матвеев. Дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).



Как сообщили veved.ru источники в силовых структурах, дело связано с реализацией фиктивных госконтрактов по благоустройству населенного пункта. По мнению следствия, глава сельского поселения нанес ущерб бюджету в размере более трех миллионов рублей. Дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ.



Сам Александр Матвеев в разговоре с корреспондентом veved.ru рассказал, что в настоящее время находится в отпуске, постановление о возбуждении уголовного дела он не видел, обвинение ему не предъявлено.

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