Новости дня
12:55 | 17.01.2020
Фото: oblgazeta.ru
Губернатор Свердловской области во время пресс-конференции вступился за журналистов
Во время прямой трансляции Куйвашев позвонил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и вступился за журналистов: «Ты правда написал заявление на журналистов? Давай так: журналистов обижать не надо, заявления писать не надо!»
Напомним, журналисты портала 66.ru провели акцию «Улица разбитых фонарей» и раскритиковали мэра города. Мэрия решила, что СМИ призывает бить фонари, поэтому привлекла полицию.
Как мы писали ранее, сегодня проходит пресс-конференция с губернатором Евгением Куйвашевым.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:38 | 17.01.2020
Водитель Subaru, сбивший девушку на Ильича в Екатеринбурге, прошел экспертизу там же, где и виновник аварии на Малышева?
13:37 | 17.01.2020
Свердловский СКР возбудил уголовное дело по факту мошенничества при выполнении госконтрактов
13:08 | 17.01.2020
Максим Решетников: Повышение эффективности управления медучреждениями высвободит ресурсы для найма врачей
13:03 | 17.01.2020
В связи с потеплением в Перми изменен режим работы купелей
12:55 | 17.01.2020
Губернатор Свердловской области во время пресс-конференции вступился за журналистов
12:35 | 17.01.2020
В Прикамье начал принимать посетителей первый в России робот-чиновник
12:35 | 17.01.2020
На Урале нашли полукилограммовый изумруд
12:28 | 17.01.2020
Аномально теплая погода внесла коррективы в работу пермских катков, горки для сноутюбинга и ледового городка
12:20 | 17.01.2020
Погода в выходные будет переменчивой
12:17 | 17.01.2020
Уголовное дело в отношении экс-спикера «Уральской рублевки» рассмотрит екатеринбургский суд
11:58 | 17.01.2020
В столице Урала откроют музей, посвященный Левитану
11:45 | 17.01.2020
В «Изумрудном боре», новом жилом районе Екатеринбурга, появится школа-трансформер на 1100 мест
11:30 | 17.01.2020
В Нижнем Тагиле осужден коммерсант за попытку дачи взятки сотруднику ДПС
10:48 | 17.01.2020
Более 2 200 нелегальных мигрантов, проживавших в Свердловской области, депортированы из России
10:35 | 17.01.2020
«Уралкалий» – участник выставки-форума «Образование и карьера-2020»
10:31 | 17.01.2020
На Урале в ДТП пострадал ребенок
10:10 | 17.01.2020
В Свердловской области пьяный мужчина ударил полицейского и получил срок
10:02 | 17.01.2020
Сотрудница дежурной части свердловского ГУ МВД попалась на организации наркопритона
09:45 | 17.01.2020
В Серове мужчина сжег четыре квартиры из-за отказа в продаже алкоголя
09:15 | 17.01.2020
За ночь в Екатеринбурге сгорели три машины
22:54 | 16.01.2020
Из Екатеринбурга начнут ходить поезда до Казани
20:14 | 16.01.2020
В Екатеринбурге состоится всероссийский форум Culturalica
19:56 | 16.01.2020
В екатеринбургском аэропорту появились четыре курительные комнаты
19:23 | 16.01.2020
В Екатеринбурге запустят циклоторн для диагностики рака
18:53 | 16.01.2020
Губернатор Свердловской области поручил правительству подготовить план по реализации установок послания Путина
18:46 | 16.01.2020
Более 300 участников олимпиады «Я – профессионал» из Пермского края прошли в заключительный этап
18:35 | 16.01.2020
Комитет благоустройства проконтролировал уборку снега в Екатеринбурге
18:15 | 16.01.2020
Благодаря поддержке нацпроекта в Прикамье за год появилось еще 400 предпринимателей
18:12 | 16.01.2020
«Урал» заключил контракт с Мацеем Вилюшем из Польши
18:10 | 16.01.2020
В Перми стартовала выставка «Образование и карьера»