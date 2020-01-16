Уголовное дело в отношении экс-спикера «Уральской рублевки» рассмотрит екатеринбургский суд

12:17 | 17.01.2020

Сысертский районный суд направил уголовное дело в отношении экс-спикера местной думы Александра Карамышева, обвиняемого по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч.1 ст.292 УК РФ («Служебный подлог») по подсудности. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, материалы дела направлены на рассмотрение в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.



Напомним, что по версии следствия, председатель Думы СГО в нарушение трудового законодательства в отдельные дни в октябре и ноябре 2017 года находился за пределами территории Российской Федерации по обстоятельствам, не связанным с осуществлением им своих служебных полномочий. При этом он покинул свое рабочее место без оформления и предоставления документов, подтверждающих уважительность его отсутствия на рабочем месте.



В последующем он утвердил составленные специалистом думы табели учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о полной отработке им рабочего времени за указанные месяцы, в том числе за периоды его фактического отсутствия на рабочем месте. Также обвиняемый утвердил 4 платежных поручения о незаконном зачислении ему заработной платы за октябрь и ноябрь 2017 года.



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