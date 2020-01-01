Суд взыскал с «Аргус СФК» 2,8 миллиона рублей за незаконную рубку леса

16:43 | 16.01.2020

Суд взыскал с лесоперерабатывающего предприятия «Аргус СФК» 2 миллиона 876 тысяч рублей за незаконную рубку леса в возмещение ущерба, причиненного насаждениям.



Незаконная рубка была обнаружена работниками ГКУ СО «Сотринское лесничество» в декабре 2018 года недалеко от Сосьвы в рамках патрулирования совместно с сотрудниками серовской полиции в целях профилактики и пресечения нарушений лесного законодательства. По результатам проверки объём незаконно срубленных растущих деревьев составил 364 кубометров (в числе срубленных – сосна, ель, береза, осина, пихта) на общей площади 1,1 гектар.



По мнению сотрудников лесничества, заготовку древесины производил арендатор АО «Аргус СФК» на основании договора аренды, но в результате неправильного отвода лесосеки, а также за её пределами. Общая сумма ущерба за незаконно срубленную древесину составила 2 миллиона 876 рублей.



Требования об оплате ущерба в добровольном порядке предприятие проигнорировало, в связи с чем Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу обратился в Арбитражный суд Свердловской области. Заявление Департамента о взыскании ущерба было удовлетворено, сегодня, 16 января, апелляция инстанция оставила решения в силе.



Учредителем АО «Аргус-СФК» является АО «Аргус-холдинг», который принадлежит супруге бывшего главкома Воздушно-космических сил Сергея Суровикина — Анне Суровикиной, Олегу Латушкину и родственникам экс-губернатора — Анастасии Мишариной и Андрею Мишарину.

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