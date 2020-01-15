На Урале Nissan на встречке влетел в «ГАЗель»

09:13 | 16.01.2020

Фото: Е1.RU

Накануне вечером, около 22:00, на Полевском тракте в Свердловской области произошла авария с участием «ГАЗели» и Nissan.



Водитель «ГАЗели» рассказал, что ехал со скоростью 60 км/ч и на подъезде к Горному Щиту увидел, что по встречке на него едет какая-то машина. Мужчина начал смещаться в сторону обочины, но иномарка продолжала движение. Nissan попал в левую часть кабины «ГАЗели».



По словам очевидцев, после столкновения Nissan проехал еще около 200 метров на пробитом колесе, после чего съехал в кювет. По некоторым данным, водитель был пьян.



Очевидец рассказал, что водитель Nissan пострадал. Его увезли в 24-ю больницу. По данным ГИБДД, пострадавших не зарегистрировано. Информацию о том, что водитель был пьян, в ГИБДД также не подтвердили.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»