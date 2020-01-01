В центре Екатеринбурга автобус сбил школьника, возвращавшегося с учебы

21:34 | 15.01.2020

Фото: sm-news.ru

Сегодня, 15 января, в уральской столице произошло ДТП, в котором пострадал 17-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу, школьника сбил автобус, который ехал со стороны улицы Луначарского.



Инцидент произошел, когда юноша шел в направлении трамвайной остановки.



По предварительным данным, подросток получил ушиб коленей и правого плеча. Сейчас он находится в больнице.



Следует отметить, что стаж вождения мужчины, управлявшего автобусом, составляет 28 лет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»