Во время осеннего призыва в армию ушли служить 3 537 свердловчан

17:02 | 15.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Мэрия Екатеринбурга совместно с Военным комиссариатом подвела итоги осеннего призыва, закончившегося в конце 2019 года. По данным областного военкомата, со всей Свердловской области отправились служить 3 537 граждан, а из Екатеринбурга – 855.



Как отметили в администрации города, отправка призванных на военную службу граждан осуществлялась с областного сборного пункта железнодорожным и воздушным транспортом в период с 20 апреля по 30 декабря прошлого года.



Добавим, что цифры, установленные Министерством обороны Свердловской области, были выполнены на 100%. Всего со всей страны в прошлом году отправились в армию 132 тысячи человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»