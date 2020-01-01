В столице Урала похоронили человека в могиле посреди дороги

Сегодня, 15 января, получил продолжение конфликт, который начался несколько лет назад на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Об этом сообщает Накануне.RU.Напомним, что в 2018 году поворот на Широкореченское кладбище с улицы Соболева начали перекрывать плитами, а затем и вовсе установили бетонный забор. Собственник этого земельного участка Кирилл Говорухин заявил, что к расположенным там объектам теперь невозможно проехать и очень трудно пройти. Он предположил, что, перегородив подъездные пути к объектам хозяйственной деятельности, его вынуждают сворачивать свой бизнес.А на этой неделе, по словам Говорухина, подогнали трактор и стали ломать дорогу отбойным молотком для подготовления места под захоронение. Уже сегодня утром на месте будущей могилы появилась табличка с собственным именем Говорухина, датой рождения и «смерти». Однако позже, по словам собственника, в могиле похоронили мужчину 1930 года рождения.Кирилл Говорухин также пояснил, что 13 января состоялось решение суда о производстве новой землеустроительной экспертизы для организации проезда к базе. На следующий день, 14 января, работники кладбища вырыли могилу посередине дороги.– Дорога обеспечивала жизнедеятельность базы. Чтобы не воевать каждый раз, они решили могилами захоронить всю эту дорогу, которую мы строили и содержали. Мы обратились в суд, приложили фотографии. Я думаю, что суд отреагирует соответствующим образом. Потому что, во-первых, это злоупотребление правом, ну а с моральной точки зрения... Самое неприятное в этой ситуации, что все это делается муниципальными служащими, – отметил Говорухин.