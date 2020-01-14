Только три перевозчика в Екатеринбурге ввели систему оплаты проезда с помощью банковских карт

15:21 | 15.01.2020

С начала года в частных автобусах Екатеринбурга должна была заработать система оплаты проезда с помощью банковских карт. Однако новшество ввели только три перевозчика.



Так, сейчас банковские карты помимо муниципального транспорта принимаются только в автобусах, которые обслуживают ПАТП «Город», «ВАГ-Сервис» и «УралТрейд». Как сообщил руководитель компании-оператора электронного проездного «И-Сеть» Павел Ведерников, перевозчики, которые не успели перейти на новую систему оплаты, на данный момент занимаются перенастройкой оборудования.



По словам Ведерникова, планируется, что перенастройка оборудования завершится в течение первого квартала.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»