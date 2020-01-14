В Краснотурьинске один из депутатов снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

14:07 | 15.01.2020

Фото: РИА Новости

Депутат думы городского округа Краснотурьинск Василий Седельников направил в оргкомитет партии «Единая Россия» заявление о снятии своей кандидатуры с предварительного голосования, сообщает пресс-служба партии. Оргкомитет удовлетворил заявление депутата.



Сейчас в бюллетене праймериз только два кандидата – глава Ивдельского городского округа Пётр Соколюк и ивдельский предприниматель Лариса Зарамышева. Дебаты между ними состоятся 25 января. Темы дебатов: «Реализация Национальных Проектов на территории Свердловской области», «Формы обратной связи с избирателями, учет общественного мнения».



Добавим, что предварительное голосование состоится 2 февраля. Поддержать кандидатов во время голосования смогут избиратели Волчанска, Ивделя, Карпинска, Краснотурьинска, Североуральска и поселка Пелым, всего порядка 128 тысяч уральцев.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»