В поселке Арти Свердловской области восстановили газоснабжение

22:48 | 14.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Жителям поселка Арти Свердловской области вернули газ после аварии на газопроводе, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.



«В 18:00 (мест) аварийно-восстановительные бригады завершили работы по восстановлению газоснабжения, нарушенного 13.01.2019 из-за повреждения газопровода грузовым автомобилем в пос.Арти Артинского городского округа. Все потребители подключены к газоснабжению», - говорится в сообщении МЧС.



Напомним, из за аварии газ отключали у 450 свердловчан.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»