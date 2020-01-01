В Екатеринбурге разгорелся пожар в многоэтажке

16:10 | 14.01.2020

Фото: Инцидент Екатеринбург

В одном из домов по улице Начдива Онуфриева в Екатеринбурге сегодня днем загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило в 14:07.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на место возгорания выехали три бригады из 11 спасателей. Из дома по лестницам пришлось выводить 25 человек, в числе которых также был один ребенок.



На площади в 10 квадратных метров сгорели личные вещи в одной из квартир на четвертом этаже 12-этажки. Спасатели справились с огнем только спустя час.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»