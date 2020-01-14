Жители Свердловской области стали чаще болеть пневмонией

12:05 | 14.01.2020

Фото: yusupovs.com

С 6 по 12 января в Свердловской области зарегистрировано 675 случаев с предварительным диагнозом «пневмония». Этот показатель возрос на 35% по сравнению с прошлой неделей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



«Наибольшую долю в возрастной структуре заболеваемости занимают взрослое население (53,9%) и дети 7-17 лет (16,3%). Наибольший показатель заболеваемости зарегистрирован среди детей до 2 лет. По данным еженедельного мониторинга за закрытием образовательных учреждений по поводу заболеваемости пневмонией, на 13.01.2019 г. приостановления образовательного процесса в школах и детских садах нет» - говорится в сообщении ведомства.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»