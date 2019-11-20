Свердловская прокуратура выявила 15 сайтов, на которых продавали снюс

16:07 | 13.01.2020

Фото: yandex.ru

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга выявила 15 сайтов, на которых была размещена информация о продаже снюса дистанционным способом.



Согласно ч. 8 ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» оптовая и розничная торговля сосательного табака с высоким содержанием никотина на территории России запрещена.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, доступ к указанным интернет-ресурсам был свободным, информация о продаже постоянно обновлялась и просматривалась пользователями Интернета.



Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал информацию о продаже табачной продукции на 15 интернет-сайтах информацией, распространение которой в РФ запрещено. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован, информация из публичного доступа изъята.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»