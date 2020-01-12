В Краснотурьинске из-за коммунальной аварии Центральная площадь превратилась в каток

09:40 | 13.01.2020

Фото: «КАК» Краснотурьинский автоклуб / vk.com

В Краснотурьинске из-за коммунальной аварии кипяток залил Центральную площадь, превратив ее в один большой каток. Водителей, проезжающих по данному участку, просят быть особенно внимательными.



Как рассказали очевидцы в сообществе «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте», коммунальная авария произошла на улице Колхозной. В итоге горячая вода стекла по улице Молодежной вниз прямо к администрации города.



В связи с застыванием воды на Центральной площади местных жителей предупредили о гололеде и попросили быть бдительными.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»