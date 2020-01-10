В «Изумрудном боре», новом жилом районе Екатеринбурга, появится современный детский сад на 300 мест

Компания «УГМК-Застройщик» к 2022 году планирует построить в 1 квартале жилого района «Изумрудный бор» трехэтажный детский сад на 300 мест с ясельными группами. Отдельно стоящее здание детского сада разместится на площадке в 9,6 тыс. м2 в самом центре квартала.Как отметили в компании, проект детского сада уже разработан, а 13 декабря Департамент государственного строительного и жилищного надзора Свердловской области выдал заключение о соответствии объекта всем требованиям проектной документации.«В новом детском саду будут организованы 9 групп для разных возрастов и три ясельные группы. Проект предполагает все, что необходимо ребенку для комфортного и безопасного времяпровождения и обучения: спальни, игровые комнаты, спортзал и музыкальный зал, уличные игровые площадки, вплоть до лифта для маломобильных посетителей. Обязательно присутствует отдельный медицинский блок, - рассказал руководитель проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. – Также будут применены самые современные инфраструктурные решения и материалы. Например, групповые площадки будут размещены с южной и частично с западной стороны, чтобы дети как можно больше находились на солнце. При этом для окон выбрано специальное энергосберегающее стекло. Покрытие игровых площадок будет выполнено из экологически чистого материала, предотвращающего образование пыли. На территории предусмотрены разнообразные виды зеленых насаждений – деревья, кустарники и цветники разных видов».Большое внимание застройщик уделил и системе безопасности: помещения детского сада оборудуют системой видеонаблюдения, вход на территорию будет возможен только по картам доступа.Напомним, район «Изумрудный бор» является флагманским девелоперским проектом компании «УГМК – Застройщик». Комплекс возводится в северной части жилого района Эльмаш, вокруг уникальной экологической зоны, лесопарка «Пышминские озерки». В его состав войдет 13 кварталов с жилыми домами и всей необходимой социальной и развлекательной инфраструктурой. Площадь района составит 124,9 га, из них под жилую застройку отведено 40,7 га, объем жилищного фонда составляет 712,12 тыс. м2. Первый этап строительства предполагает возведение домов в 18 и 30 этажей; 18-ти этажный дом будет сдан уже в декабре нынешнего года. Второй этап строительства - еще два жилых дома в 22 и 25 этажей, стартовал в сентябре в рамках финансирования «Сбербанка России».