На Сибирском тракте в Екатеринбурге горел ангар

17:14 | 11.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днём в Екатеринбурге загорелся металлический ангар. Пожар произошёл по адресу ул. Сибирский тракт, 57-у, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Пожарные подразделения, прибывшие на место происшествия, провели разведку и установили, что происходит горение внутри склада с продуктами питания.



Пожарным удалось локализовать огонь на площади 30 квадратных метров в 15:28. Через 4 минуты открытое горение было полностью ликвидировано. На месте пожара всё ещё ведется проливка и разбор сгоревших конструкций, работают 17 человек личного состава, 3 единицы пожарно-спасательной техники.



Информации о пострадавших не поступало.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»