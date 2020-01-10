«Уральские авиалинии» вернут прямые перелёты из Екатеринбурга в Черногорию

13:27 | 11.01.2020

Фото: gubdaily.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в прибрежный город Тиват в Черногории. Этот рейс был снят в 2018 году по экономическим причинам.



— До 2018 года «Уральские авиалинии» выполняли рейсы по этому маршруту, восстановить эти перелеты решили из-за коммерческой необходимости, — рассказали в пресс-службе авиакомпании.



Первый вылет запланирован на 30 мая 2020 года. Время в пути составит 5 часов 10 минут, а цены на билеты начинаются от 18 786 рублей. Полеты будут совершаться по субботам на самолете Airbus A320.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»