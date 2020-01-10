В Тугулымском городском округе сгорел гараж с автомобилем

12:43 | 11.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В селе Мальцево Тугулымского городского округа сгорел гараж, внутри которого находился автомобиль «ВАЗ-2114». Происшествие случилось на улице Полевая. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 5:39 11 января.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 120 кв. метров. Кровля гаража была повреждена огнём, автомобиль сгорел. В тушении пожара были задействованы 2 единицы спецтехники и 5 человек личного состава МЧС. Огонь был локализован в 5:56 по местному времени, а в 6:05 его удалось потушить.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»