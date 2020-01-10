11:56 | 11.01.2020

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

В районе Автовокзала в Екатеринбурге нетрезвый мужчина напал на охранника в здании казначейства Свердловской области на Фурманова, 34. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и машина скорой помощи. Как рассказали очевидцы, полицейские вывели из здания мужчину в наручниках и пострадавшего с травмой головы.



В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что между нетрезвым мужчиной и охранником произошел конфликт: «Прибывшие на место сотрудники полиции доставили гражданина в дежурную часть. Он привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)». Инцидент случился в помещении, где расположены банкоматы.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»