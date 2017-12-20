В Свердловской области установлен понижающий коэффициент на электричество

16:28 | 10.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области установила понижающий коэффициент к тарифам на электричество на 2020 год.



В постановлении №272-ПК сообщается, что коэффициент составит 0,7 и будет применяться в отношении горожан и жителей сёл, чьи дома оборудованы стационарными электроплитами и/или электроотопительными установками.



Напомним, утративший силу коэффициент на 2019 год изначально был утверждён в аналогичном размере.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»