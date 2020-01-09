Екатеринбургские школьники победили в межрегиональном математическом турнире

12:24 | 10.01.2020

Фото: гимназия №9

Ученики Екатеринбургской гимназии №9 стали победителями межрегионального турнира математических боев «Вектор Знаний - 2020» в Челябинске, об этом рассказали в департаменте образования администрации города Екатеринбурга.



Победителями стали ребята из команды «Глубина Х» из 7 класса.



Организаторами мероприятия стали челябинский Государственный Университет и Учебный центр допобразования «Вектор знаний». Традиционно в турнире принимают участие команды школ, кружков, городов, регионов России в состав которых входят школьники 5-7 классов.



Судьями мероприятий становятся кандидаты и доктора физико-математических наук вузов разных городов России.



Добавим, что в математическом турнире принимали участие несколько команд гимназии №9. Так, команда «Лисята» из 6 класса заняла третье место в высшей лиге, команды «Интересное название» и «Поколение Z» 5 классов получили дипломы I степени, команда «Пифагоры Inc» - II степени, а «Оригинальное название» - дипломы III степени.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»