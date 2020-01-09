Из Екатеринбурга будут летать самолеты до Риги

10:49 | 10.01.2020

Фото: photosight.ru

Жители уральской столицы смогут летать до Риги прямым рейсом. Самолеты начнут летать из Кольцово с 1 апреля.



Как сообщили в пресс-службе аэропорта, рейс будет обслуживать авиакомпания airBaltic. Добраться до Риги можно будет 2 раза в неделю: по четвергам и воскресеньям в 5:10, а вернуться в Екатеринбург по средам и субботам в 23:15.



Пассажиры будут летать на самолете модели Airbus A220-300. За раз он сможет перевозить до 145 человек.



Добавим, что ранее авиакомпания airBaltic осуществляла перелеты до Риги только из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Казани и Калининграда.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»