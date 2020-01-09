Под Екатеринбургом уничтожат 43 коробки снюса

20:03 | 9.01.2020

Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Завтра, 10 января, под Екатеринбургом уничтожат снюс, изъятый из магазинов сотрудниками Роспотребнадзора. Об этом сообщила специалист отдела организации надзора Анна Ожиганова.



Как рассказала Ожиганова, снюс утилизируют на полигоне твердых бытовых отходов в районе города Двуреченск. Товар будут давить трактором. Всего будет уничтожено 43 коробки – около девяти тысяч упаковок жевательного табака.



Напомним, что Роспотребнадзор по Свердловской области в конце декабря 2019 года устроил проверки в екатеринбургских магазинах, незаконно продающих снюс. Санитарные врачи приходили в магазины и изымали найденный жевательный табак.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»