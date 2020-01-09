Главный ледовый городок Екатеринбурга принял 370 тысяч гостей

18:58 | 9.01.2020

Фото: Фёдор Серков

Главный ледовый городок столицы Урала на площади 1905 года с 27 декабря по 8 января принял более 370 тысяч человек.



В Управлении культуры администрации Екатеринбурга рассказали, что в новогоднюю ночь посмотреть праздничную программу на площади 1905 года пришли 10 тысяч человек. А 27 декабря, в день открытия Ледового городка, гостями стали около 5 тысяч гостей и жителей уральской столицы.



Добавим, что этом году темой главного ледового городка Екатеринбурга стало 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями. При помощи образов огромных китов и пингвинов, а также айсбергов и парусника создатели проекта постарались передать атмосферу ледового материка.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»