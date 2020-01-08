В центре Екатеринбурга горели иномарки

09:35 | 9.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице на улице Бажова ранним утром горели две иномарки. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, пламя повредило моторный отсек и салон «Renault Logan» и кузов автомобиля «Iran Khodro Samand».



На место выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Они справились с возгоранием за 2 минуты.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»