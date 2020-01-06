Жителей девятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожара

18:24 | 8.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге эвакуировали жителей девятиэтажного дома на улице Гурзуфской из-за пожара, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Возгорание произошло в квартире дома на 4 этаже. Всего пожарным пришлось вывести из дома 8 человек, в том числе троих детей.



На место выезжали 11 спасателей и 3 единицы техники. Они справились с огнем за 3 минуты.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»