В УрФУ стартует традиционный «Тест-драйв»

13:37 | 8.01.2020

Фото: пресс-служба УрФУ

В Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина стартует традиционная акция «Тест-драйв в Уральском федеральном». В течение двух дней 354 старшеклассника из регионов Урала и ближнего зарубежья смогут посещать лекции, мастер-классы и квесты, чтобы выбрать будущую специальность.



Как сообщили в пресс-службе университета, на участие в проекте подавали заявки 1887 человек (567 команд), пройти все этапы отбора удалось только 77 командам.



Напомним, что акция «Тест-драйв» проводится в УрФУ уже в восьмой раз.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»