Митрополит Кирилл провел Рождественскую вечерню в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга

12:49 | 8.01.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Вчера, 7 января, в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Рождественскую вечерню, об этом рассказали в пресс-службе Епархии.



Владыке сослужили епископ Макаровский Гедеон, викарий Киевской епархии, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий и епископ Алапаевский и Ирбитский Леонид.



Также в соборе традиционно собрались настоятели приходов Екатеринбургской епархии и благочинные церковных округов.



В завершении богослужения владыка Мефодий поздравил митрополита Кирилла, кроме того, в храме состоялось традиционное награждение клирков епархии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»