МЧС: в Нижнем Тагиле за день произошло сразу несколько пожаров

19:18 | 7.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 7 января, в Нижнем Тагиле произошло сразу несколько пожаров. В результате этого было повреждено несколько легковых автомобилей и гаражный комплекс.



Одно из происшествий произошло на улице Декабристов, сгорели Lada Granta и «ВАЗ-2105». Огонь распространился на площади 78 кв. метров. Помимо автомобилей он повредил кровлю и перегородки частного жилого дома. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на место выезжали 14 человек и четыре единицы техники.



Также в городе на площади 3 кв.м горел гаражный комплекс. Повреждено имущество в гараже и кузов автомобиля Toyota Corolla. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»