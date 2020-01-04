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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
МЧС: в Нижнем Тагиле за день произошло сразу несколько пожаров
Одно из происшествий произошло на улице Декабристов, сгорели Lada Granta и «ВАЗ-2105». Огонь распространился на площади 78 кв. метров. Помимо автомобилей он повредил кровлю и перегородки частного жилого дома. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на место выезжали 14 человек и четыре единицы техники.
Также в городе на площади 3 кв.м горел гаражный комплекс. Повреждено имущество в гараже и кузов автомобиля Toyota Corolla. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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