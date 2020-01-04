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17:10 | 7.01.2020

В екатеринбургском ТРЦ банда подростков вымогает деньги со сверстников

В ТРЦ «Радуга-Парк» в Екатеринбурге орудует банда подростков, проживающих в ближайшем Цыганском поселке, сообщили veved.ru горожане. По их словам, 13-15 летние члены группы вымогают деньги у своих ровесников или более младших по возрасту детей, которым родители выдали наличные средства на развлечения или покупки во время новогодних каникул.

Последний случай вымогательства произошел 6 января. Ребенок рассказал о произошедшем родителям, после чего те обратились с заявлением в дежурную часть отдела полиции №8 (КУСП №456).

В ОП №8 заявление приняли, но реакция полицейских оказалась весьма неоднозначной: по словам родителей, сотрудники полиции посоветовали лишь в течение ближайших 10 дней не ходить в торгово-развлекательный центр, а также по возможности находиться дома.

Между тем, угрозы ребенку поступают до сих пор по телефону – когда он передал им деньги, они заставили дать им его сотовый номер, и теперь снова требуют «оплаты».

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что заявление о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего поступило в полицию 6 января. По данному факту организована проверка, в рамках которой полицейские устанавливают лиц, причастных к инциденту, в том числе и среди подучетных подростков. Вся информация, поступившая от заявителей внимательно изучается. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.

© «Вечерние ведомости»

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