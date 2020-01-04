Новости дня
17:10 | 7.01.2020
В екатеринбургском ТРЦ банда подростков вымогает деньги со сверстников
Последний случай вымогательства произошел 6 января. Ребенок рассказал о произошедшем родителям, после чего те обратились с заявлением в дежурную часть отдела полиции №8 (КУСП №456).
В ОП №8 заявление приняли, но реакция полицейских оказалась весьма неоднозначной: по словам родителей, сотрудники полиции посоветовали лишь в течение ближайших 10 дней не ходить в торгово-развлекательный центр, а также по возможности находиться дома.
Между тем, угрозы ребенку поступают до сих пор по телефону – когда он передал им деньги, они заставили дать им его сотовый номер, и теперь снова требуют «оплаты».
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что заявление о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего поступило в полицию 6 января. По данному факту организована проверка, в рамках которой полицейские устанавливают лиц, причастных к инциденту, в том числе и среди подучетных подростков. Вся информация, поступившая от заявителей внимательно изучается. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:18 | 7.01.2020
МЧС: в Нижнем Тагиле за день произошло сразу несколько пожаров
17:14 | 7.01.2020
В Верхней Пышме пропал подросток
15:56 | 7.01.2020
Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия по проверке автобусов в Екатеринбурге
14:45 | 7.01.2020
В Первоуральске произошло задымление в ТЦ «Меридиан»
14:40 | 7.01.2020
Сотрудники МЧС напомнили свердловчанам о правилах безопасного использования газового оборудования
14:25 | 7.01.2020
В Екатеринбурге вандалы разбили стекло «умной» остановки
11:02 | 7.01.2020
В Нижнем Тагиле минувшей ночью горел тягач
10:17 | 7.01.2020
Специалисты МЧС проводят подворовые обходы в Свердловской области
09:52 | 7.01.2020
В Екатеринбурге в жилом доме случился пожар. Эвакуированы 47 человек
20:21 | 6.01.2020
В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу в подъезде жилого дома
17:32 | 6.01.2020
Житель Нижнего Тагила, пропавший перед Новым годом, найден живым
17:22 | 6.01.2020
В краевой столице в десятый раз пройдет PermWinterSchool
17:17 | 6.01.2020
В каникулы пожарные советуют особое внимание уделять детям
17:07 | 6.01.2020
В Перми похолодает на несколько дней
14:48 | 6.01.2020
В Свердловской области пропал человек
13:30 | 6.01.2020
На Среднем Урале нашли мертвой 16-летнюю девушку. Она замёрзла
13:02 | 6.01.2020
На севере Свердловской области проходит операция по спасению рыбаков
12:36 | 6.01.2020
Екатеринбургская епархия сообщила время общегородских праздничных богослужений в Рождество
11:34 | 6.01.2020
В МЧС рассказали свердловчанам, как безопасно провести Рождество
11:06 | 6.01.2020
Пассажира рейса Екатеринбург—Иркутск задержали за курение на борту
19:33 | 5.01.2020
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт жителей Свердловской области в Рождество
17:22 | 5.01.2020
В МЧС рассказали, как уберечь ребенка от обморожений и травм
16:13 | 5.01.2020
В Екатеринбурге из-за аварии отключили холодную воду в четырёх домах
15:33 | 5.01.2020
В Ирбите полицейские устроили погоню за автобусом, чтобы вернуть ребёнку забытый рюкзак с подарком от отца
14:36 | 5.01.2020
Жителям посёлков в пригороде Нижнего Тагила вернули электричество