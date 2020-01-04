В Первоуральске произошло задымление в ТЦ «Меридиан»

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня, 7 января, в торговом центре «Меридиан» на проспекте Ильича в Первоуральске из-за короткого замыкания электросети произошло задымление. Сообщение о задымлении в торговом центре поступило на пульт МЧС в 11:56.Прибывшие к месту происшествия пожарные подразделения провели разведку и установили, что задымление, без последующего горения, произошло из-за короткого замыкания в электросети расположенной в наружной стене цокольного этажа эдания. Уже в 12:27 огнеборцам был дан полный отбой. К месту происшествия выезжали 11 единиц пожарно-спасательной техники и 29 человек личного состава подразделений МЧС.Эвакуация персонала и посетителей торгового центра не потребовалась. В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме.