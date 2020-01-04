Сотрудники МЧС напомнили свердловчанам о правилах безопасного использования газового оборудования

14:40 | 7.01.2020

Фото: pxhere.com

На официальном сайте ГУ МЧС по Свердловской области опубликована памятка, в которой ведомство напоминает о правилах эксплуатации газовых приборов в жилых домах.



Спасатели обращают внимание на то, что каждый человек должен пройти инструктаж по безопасному пользованию газом и постоянно следить за тем, чтобы все приборы работали исправно. Также очень важно при любых неисправностях обращаться в газовую службу.



Также спасатели напомнили, что нужно предпринять, если вы обнаружили запах газа в квартире: «Немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окно или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу по телефону вне загазованного помещения. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещении и электроприборы, не пользоваться электрозвонками».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»