Более 100 домов в Кушвинском городском округе остались без электричества

17:13 | 6.01.2020

Фото: goodfon.ru

Сегодня, 6 января, в Кушвинском городском округе произошла энергоавария. Сообщение об инциденте поступило в 13:15 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Из-за происшествия было нарушено энергоснабжение девяти многоквартирных жилых домов в Западном микрорайоне города Кушвы, а также ста частных жилых домов в деревне Плотинке.



В ведомстве отмечают, что аварийно-восстановительные работы ведут 6 специалистов и 1 единица спецтехники АО «Облкоммунэнерго». Ориентировочное время восстановления энергоснабжения – сегодня в 18:00.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»