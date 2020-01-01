Ссора между двумя пьяными жителями Североуральска закончилась перестрелкой

19:15 | 5.01.2020

Ранним утром 5 января в посёлке Черемухово, расположенном в 23 километрах севернее Североуральска, ссора между двумя местными жителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, закончилась перестрелкой. В результате оба стрелка с огнестрельными ранениями оказались в больнице, сообщает издание «Глобус».



По информации издания, два жителя посёлка, одному из которых 41 год, а второму – 58, находились в гараже в нетрезвом состоянии и повздорили. Ссора быстро переросла в драку, но этим дело не закончилось. Сходив за ружьями, они устроили перестрелку. Результатом «дуэли» стали ранения, у одного – в бедро, у второго – в живот. По мнению медиков, здоровью обоих «дуэлянтов» нанесен тяжкий вред. Оружие у участников конфликта изъято прибывшими к месту происшествия полицейскими, в настоящее время ведется разбирательство. Официальный комментарий изданию в полиции пообещали дать позже.

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