Дети из поселка Ис, спасшие людей из пожара, посетили новогодний парк «ЭкспоЕлка»

18:03 | 4.01.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Дети из уральского поселка Ис побывали в новогоднем парке «ЭкспоЕлка», об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. Поездку ребятам организовали депутат госдумы Антон Шипулин и Министерство образования и молодежной политики.



Ребята смогли посмотреть новогодний спектакль, посетить аттракционы и получить новогодние подарки, а также побывать на экскурсии по Екатеринбургу.



Следует напомнить, что пожар в многоэтажке поселка Ис произошел вечером 22 ноября. Никто из жильцов, к счастью, не пострадал, а 27 декабря свердловчанам, лишившимся дома, вручили ключи от новых квартир.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»