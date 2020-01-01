Мужчину, устроившего стрельбу из автомата в Екатеринбурге в новогоднюю ночь, задержала полиция

13:12 | 3.01.2020

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу из автомата во дворе дома в Екатеринбурге в новогоднюю ночь, об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По словам полковника Горелых, в отношении стрелка, которым оказался екатеринбуржец 1971 года рождения Эдуард, возбудили уголовное дело, а его оружие отправили на экспертизу.



Мужчина сознался в содеянном, и объяснил, что при помощи стрельбы он решил выразить свои положительные эмоции в связи с праздником. Стоит отметить, что во Новогоднюю ночь Эдуард был сильно пьян, поэтому более подробных обстоятельств произошедшего вспомнить не смог.



Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»