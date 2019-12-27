На парковке ТРЦ «Радуга парк» в Екатеринбурге в ДТП пострадала 14-летняя девочка

Сегодня в Екатеринбурге на парковке торгово-развлекательного центра «Радуга парк» в результате ДТП пострадала 14-летняя девочка.По данным ГИБДД, водитель «ВАЗа» не уступил дорогу «Lexus IS 250» при выезде со стоянки. Автомобили столкнулись, и от удара иномарка отлетела в столб. В результате аварии пострадала девочка-пассажир, находившаяся на заднем пассажирском сидении справа. Её госпитализировали с ушибами в детскую больницу №9.В ведомстве отметили, что водитель «ВАЗа» получил права только 16 дней назад. Он заявил, что сосредоточился на пешеходах, а иномарку не заметил.