Мэр Екатеринбурга утвердил создание Экологического совета

18:26 | 2.01.2020

Фото: Фёдор Серков

В столице Урала появился новый консультативно-совещательный орган под названием Экологический совет. Данное постановление подписал мэр города Александр Высокинский.



В пресс-службе администрации Екатеринбурга рассказали, что совет будет готовить предложения главе города по реализации единой экологической политики и созданию комфортной городской среды. В функции совета будут входить координация по городским экологическим проблемам и рискам, «зелёному» планированию, мониторингу и общественному контролю общественных экологических организаций и образовательных учреждений.



Всего в составе будет находиться 18 человек. Их возглавит председатель региональной общественной организации «Уральская экологическая инициатива», зампредседателя городской Общественной палаты Ольга Старцева. Орган будет собираться по мере необходимости.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»