В Первоуральске обрушился лабиринт в ледовом городке, едва не придавив ребёнка

Фото: группа «Инцидент Первоуральск»/«ВКонтакте»

Вечером 1 января в Первоуральске в ледовом городке обрушилась часть ледяного лабиринта и чуть не придавила ребёнка, об этом сообщили очевидцы происшествия в группе «Инцидент Первоуральск» в социальной сети «ВКонтакте».«В парке упал лабиринт. Все живы, никого не придавило. Одну девочку успели вовремя вытащить», – пишут подписчики группы.В комментариях жители города возмущаются качеством строительства ледового городка, предполагая, что на проекте просто сэкономили.