В Свердловской области сгорел частный двухквартирный жилой дом и мотоцикл

11:15 | 1.01.2020

Фото: yandex.ru

В поселке Леневка Горноуральского городского округа произошел крупный пожар. Диспетчеры зафиксировали вызов в 03:47 по местному времени.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области, на площади 48 квадратных метров сгорели надворные постройки, мотоцикл «Урал», повреждены кровля, перекрытие, стены, домашнее имущество в квартире частного двухквартирного жилого дома.



В тушении пожара приняли участие 12 спасателей, четыре спецмашины. Все работы на месте происшествия завершены в 05:57 по местному времени. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»