В столице Урала прокуратура поймала коррупционеров

17:02 | 31.12.2019

Фото: yandex.ru

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга привлекла к ответственности ООО «Привилегия – СРО» за совершение коррупционного правонарушения.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, летом 2017 года предприятие приняло на должность юриста экс-секретаря судебного заседания Чкаловского районного суда Екатеринбурга и внесло соответствующую запись в трудовую книжку.



В силу ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» в период двух лет после увольнения организация должна была в десятидневный срок сообщить о найме экс-сотрудника представителю работодателя государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. При этом в нарушение указанных требований ООО «Привилегия – СРО» не уведомило бывшего работодателя о принятии на работу данной сотрудницы.



По факту выявленного нарушения прокуратура района возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции») в отношении общества и директора.



По результатам рассмотрения административных дел ООО «Привилегия – СРО» оштрафовано на 50 тыс. рублей, директор – на 20 тыс. рублей. На данный момент штраф оплачен.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»