Перед судом предстанет екатеринбуржец, обвиняемый в фиктивной постановке на учет иностранцев

13:29 | 31.12.2019

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга провела проверку миграционного законодательства, выявив факт фиктивной постановки на учет иностранцев.



Установлено, что в квартире дома № 52 по ул. Ильича значились зарегистрированными по месту пребывания 7 граждан Республики Таджикистан. В целях проверки фактического проживания иностранных граждан сотрудник прокуратуры совместно с полицейскими осуществил выход по указанному адресу.



Опрошенная в ходе выездной проверки собственница квартиры пояснила, что по указанному адресу проживает совместно со своей матерью.



Установлено, что сын собственницы квартиры осуществляет постановку иностранных граждан на учет по указанному адресу. Фактически иностранные граждане в квартире никогда не проживали и не проживают, что подтверждается и показаниями соседей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Прокуратура района направила материалы в следственные органы, по итогам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело в отношении сына хозяйки квартиры.



В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчина обвиняется по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»).



Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд.

© «Вечерние ведомости»