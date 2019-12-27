В Верхней Пышме задержан нетрезвый водитель, который вёз 2-летнюю дочь

18:48 | 30.12.2019

В минувшие выходные в Верхней Пышме нарядом ДПС был остановлен автомобиль «Ситроен» под управлением 34-летнего мужчины. У водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Сам водитель подтвердил, что выпил немного спиртного. Кроме водителя, в автомобиле находились два пассажира – супруга мужчины, также с признаками опьянения, и 2-летняя девочка – их дочь. При этом детское удерживающее устройство и ремни безопасности при перевозке ребенка не использовались, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



На место происшествия также были вызваны сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.



В ходе разбирательства инспекторами ДПС было установлено, что водитель уже 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД – за превышение скоростного режима и неиспользование ремней безопасности. От дачи каких-либо объяснений родители ребенка отказались, а водитель отказался и от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения.



В отношении отца ребенка сотрудниками ГИБДД составлены административные материалы за отказ от освидетельствования и за нарушение требований перевозки детей. Сотрудниками ПДН в отношении матери девочки составлен административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по обеспечению сохранности жизни и здоровья дочери.



В ГИБДД отмечают, что информация о пьяном водителе, который перевозил ребенка, поступила сотрудникам правоохранительных органов от граждан.



Всего де за минувшие выходные автоинспекторы задержали более 60 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии, еще 19 отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Нарушителям грозят крупные штрафы и лишение права управления. Еще 5 водителей будут привлечены уже к уголовной ответственности, так как повторно задержаны при управлении в состоянии опьянения. Кроме этого, почти 80 водителей сели за руль, не имея при этом права управления.



Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает, что все праздничные дни в регионе будут проводиться рейдовые мероприятия.

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